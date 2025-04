Nuova aggressione all’ospedale Piemonte, 20enne arrestato

Il ragazzo si è scagliato contro il personale sanitario, le guardie giurate che tentavano di calmarlo e i poliziotti intervenuti per fermarlo

Messina – Nuova preoccupante aggressione in ospedale contro il personale sanitario. E’ accaduto al Piemonte lo scorso 17 aprile dove un ragazzo di 20 anni è stato arrestato in flagranza dalla Polizia per lesioni personale nei confronti delle guardie particolari giurate o e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Le Volanti sono intervenute nella struttura ospedaliera di viale Europa dopo la segnalazione al 112 di un uomo che aveva dato in escandescenze. Quando sono arrivati gli agenti hanno bloccato il ragazzo che si era avventato su due guardie giurate, intervenute per bloccare il tentativo di aggressione ai danni del personale sanitario.

Anche all’arrivo degli agenti il ventenne ha continuato a insultare e scalciare contro tutti i presenti, poliziotti compresi. Per lui sono scattate le manette. Il giudice gli ha concesso i domiciliari dopo l’udienza di convalida.