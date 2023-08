Nuova alba di fuoco a Messina, canadair in volo - Tempostretto

Spola incessante di due mezzi che scaricano acqua sulle colline delle zone centro e nord. Segnalati diversi intossicati

MESSINA – Alle prime ore dell’alba sono tornati in volo i canadair della Forestale impegnati nello spegnimento degli incendi che da ieri pomeriggio assediano le colline messinesi. I mezzi fanno la spola incessantemente tra la Calabria per l’approvigionamento e le zone boschive dello Stretto. Dopo le fiamme che hanno distrutto almeno 5 ettari di verde a Catarratti, ieri pomeriggio, nella notte hanno continuato a bruciare i colli Sarrizzo e le colline che sovrastano Camaro e Catarratti.

Nella notte sono esplosi ameno 5 residuati bellici nell’area dell’ex vivaio della forestale Crupi. La strada fra la via Palermo alta e le quattro strade è rimasta chiusa per ore. Segnalati diversi intossicati. In città sono a lavoro il personale della Forestale e della Protezione Civile.

