Domenica di incontri e confronti per De Luca. Con i consiglieri e non solo

E’ stata una domenica caratterizzata da diversi incontri e confronti per Cateno De Luca.

A Palazzo Zanca , il neo sindaco ha incontrato il gruppo consiliare di Sicilia Futura. Erano presenti i consiglieri comunali Nino Interdonato, Alessandro De Leo, Daria Rotolo e Piero La Tona, accompagnati dal segretario di Sicilia Futura, Salvatore Versaci.

“C’è stata anche da parte di questi consiglieri comunali- si legge in un comunicato - un’ampia disponibilità a collaborare per il bene della Città e in particolare il consigliere Interdonato si è subito messo a disposizione del Sindaco e del ragioniere generale Di Leo in merito ai documenti economico-finanziari dell’Ente. Salvatore Versaci - continua la nota - è venuto per omaggiare il Sindaco di una sigaretta elettronica, che consentirà al primo cittadino di togliersi il vizio della sigaretta. La sua presenza al tavolo quindi era per la consegna di questo omaggio ed è stata gradita anche la sua partecipazione”.

“Devo apprezzare – ha detto De Luca – che pure il gruppo Sicilia Futura ha accolto ed accettato il metodo da me proposto di confrontarmi con i singoli consiglieri comunali e con i gruppi consiliari, evitando di aprire fronti di trattativa politica con i vari partiti e le varie segreterie”.

In serata, De Luca ha incontrato i consiglieri eletti di Libera Messina: Biagio Bonfiglio, Massimo Rizzo, Nello Pergolizzi e Alessandro Russo, mentre è già stata fissata per oggi alle ore 16, la riunione con il gruppo dei consiglieri comunali eletti nella lista Bramanti sindaco, ed è stata assicurata la partecipazione di Placido Bramanti, Salvatore Sorbello, Giovanni Caruso, Giovanni Scavello e Salvatore Serra.

Le consultazioni si completeranno mercoledì 4, alle ore 13, con l’incontro dei consiglieri comunali eletti nella lista del Partito Democratico e cioè Claudio Cardile, Felice Calabrò, Libero Gioveni, Gaetano Gennaro e Antonella Russo. Questo confronto è stato posticipato a mercoledì per la non disponibilità di due consiglieri del Partito Democratico nei giorni di lunedì e martedì”.

Sempre ieri, A Palazzo Zanca, c’è stata la visita della senatrice Urania Papatheu e di Michel Curatolo. Nel corso dell’incontro col primo cittadino – fanno sapere dall’Ufficio Stampa del Comune - sono state affrontate tematiche riguardanti il ruolo della città di Messina in uno scenario di organizzazione di grandi eventi culturali e di promozione del territorio, nonché altre problematiche importanti come quella dell’istituzione della sedicesima autorità portuale. La senatrice ha manifestato il suo apprezzamento per i primi provvedimenti che il Sindaco ha già avviato e si è dichiarata disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale e soprattutto a svolgere la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali e nazionali nell’interesse della Città.

“Abbiamo anche così concordato – ha sottolineato il sindaco De Luca – di convocare nelle prossime settimane tutti i deputati e senatori regionali e nazionali per mettere sul tavolo tutte le questioni riguardanti Messina e che dipendono dagli alti livelli di Governo in modo tale da poter restituire immediatamente quella centralità alla Città e soprattutto evitare di perdere quelle occasioni di sviluppo che allo stato attuale sono messe a rischio dalle lungaggini burocratiche, che si sono già riscontrate”.

Il primo cittadino si è anche confrontato col presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto e con Giampaolo Orecchio. “Le tematiche affrontate – ha dichiarato il Sindaco – riguardano il ruolo del Palazzo Municipale che dia stabilità a tutte le strategie che vanno avviate in modo concertativo per lo sviluppo e la promozione della Città. E’ stato affrontato anche il tema del ruolo della Camera di Commercio in un quadro regionale che tende a soffocare sempre di più la funzione svolta finora dalla Camera di Commercio di Messina. Si è approfondito anche l’aspetto del cosiddetto baratto amministrativo a seguito dell’appello lanciato dal Sindaco qualche giorno fa di avere la collaborazione di tutte le forze produttive della Città in un momento delicato per il Palazzo municipale e quindi la possibilità di potere usufruire di prestazioni gratuite per servizi e piccoli lavori di manutenzione e magari inserirli in una logica di baratto amministrativo. Siamo rimasti che tra alcune settimane, quando avremo punti fermi relativamente alla situazione del Palazzo municipale, ci si aggiornerà anche per stabilire una metodologia di confronto tra Palazzo Zanca e la Camera di Commercio”.