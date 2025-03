“Nuova frana a Cumia e l’unica via d’accesso ostruita”

Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, invoca "interventi strutturali, non c'è tempo da perdere"

MESSINA – “La situazione a Cumia diventa sempre più drammatica ed è ora che l’amministrazione passi dalle buone intenzioni ai fatti. Ennesima pioggia ed ennesimo smottamento, con l’unica via d’accesso praticamente occlusa”. A lanciare l’allarme è sempre il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto.

Sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia: “Da tempo ormai il villaggio invoca interventi urgenti di messa in sicurezza e non più rinviabili. L’ amministrazione, tramite l’assessore alla Difesa del suolo (Caminiti, n.d.r.), durante un’ incontro con alcuni rappresentanti del comitato spontaneo di Cumia, alla presenza del sottoscritto, ha fatto sapere che entro luglio, almeno nei punti nevralgici dei costoni, saranno apposte delle reti di contenimento. Dello smottamento di queste ore ho informato il sindaco e l’assessore alla Protezione civile Minutoli. Non c’è veramente più tempo da perdere, non si può ancora mettere a serio rischio gli abitanti di Cumia”.

