Nuova Mercedes GLC, la nuova era del SUV: caratteristiche e prezzi - Tempostretto

Redazionale. Prezzo, motorizzazioni ibride e la prima totalmente elettrica

Redazionale – Quello dei SUV Mercedes non è soltanto un mondo estremamente ricco di proposte, sia per quanto riguarda il design che le differenti motorizzazioni, ma anche un universo che si rinnova continuamente per offrire sempre il meglio alla propria clientela; l’ennesima dimostrazione è la recente proposta SUV di Mercedes, la Nuova Mercedes GLC.

Nuova Mercedes GLC: il SUV di nuova generazione

Fra i tanti modelli di Sport Utility Vehicle e Crossover compatti proposti dalla casa di Stoccarda, vogliamo concentrarci su una delle ultime proposte Mercedes, la Nuova Mercedes GLC, un SUV particolarmente elegante che strizza l’occhio alla tecnologia più avanzata.

La nuova versione GLC (disponibile anche nella rinnovata versione Coupé) ha subito un processo di restyling in diversi dei suoi elementi; rispetto alla precedente versione, per esempio, il disegno frontale è decisamente più ampio; la silhouette è più affusolata e dinamica grazie ai 6 cm in più di lunghezza della parte laterale. La parte posteriore presenta un restyling della sottoscocca; i terminali di scarico sono cromati; novità anche per quanto riguarda le luci, sdoppiate e con design tridimensionale. Sono stati modificati anche il paraurti anteriore e quello posteriore e la griglia del radiatore.

Non mancano, come facilmente prevedibile, le modifiche agli interni che risultano ancora più accattivanti e lussuosi; c’è stato anche un restyling del design dei sedili e dei poggiatesta; aggiornamenti anche per quanto riguarda i vari elementi decorativi con una gamma diversa e più ampia. Sulla plancia dei comandi spicca il nuovissimo tablet centrale con schermo touch da 11,9”; sul cruscotto è poi presente un display digitale HD da 12,3” che mostra tutti i parametri del veicolo.

Nuova Mercedes GLC: prezzo e motorizzazioni ibride

Nell’ottica di un mondo automotive sempre più ecosostenibile, la nuova proposta Mercedes presenta motorizzazioni tutte ibride (sia mild, con sistema a 48 V e alternatore integrato, che plug-in hybrid, con propulsore aggiuntivo elettrico da 100 kW); Mercedes GLC prezzo dipende ovviamente sia dalle motorizzazioni sia dagli allestimenti scelti.

Mercedes EQC: la prima Mercedes-Benz Full Electric

Sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale, tematica che da sempre sta a cuore alla casa di Stoccarda, vale la pena di fare un breve cenno alla prima Mercedes-Benz Full Electric proposta dalla casa tedesca, Mercedes EQC. Èun SUV che si presenta con le seguenti dimensioni: lunghezza 476 cm, larghezza 188 cm e altezza 160 cm; il volume massimo del bagagliaio è 1.460 litri. L’autovettura è equipaggiata con un sistema di trazione integrale completamente variabile con motori asincroni che hanno una potenza massima complessiva di 300 kW e raggiungono i 408 CV, con una coppia massima di 700 Nm. I programmi di marcia sono 5 e incidono in modo diverso sull’autonomia e sui consumi (che variano dai 25 ai 22,3 kW/100 km). Come nel caso di GLC, anche Mercedes EQC prezzo varia in base agli allestimenti.

Altre novità dal mondo SUV Mercedes

Altre interessanti novità del mondo SUV Mercedes sono la Nuova Mercedes GLA (SUV dal design sportivo e compatto) e la Nuova Mercedes GLB (vettura estremamente spaziosa ed elegante); entrambi i modelli sono disponibili anche nelle versioni AMG.

