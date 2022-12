"Nuova mobilità Messina". Migliaia di cittadini nell'isola pedonale di viale San Martino - Tempostretto

Il bilancio della quattro giorni di eventi

Si è conclusa ieri sera all’isola pedonale di Viale San Martino e Piazza Cairoli la manifestazione “Nuova mobilità Messina” #MessinaRiparte, quattro giorni interamente dedicati al mondo della mobilità del futuro. Grandi numeri per l’evento, reso possibile grazie alla collaborazione degli espositori locali, con la presenza di migliaia di messinesi, ma anche molti visitatori provenienti dalla provincia ed anche stranieri che ne hanno approfittato, in particolare, per fotografare gli ospiti speciali dell’evento, la Ds E-Tense Fe due volte campione del mondo, e la Giulia Etcr di Romeo Ferraris, protagonista del mondiale Etcr. Grande entusiasmo anche per le carrozze, le auto d’epoca, i mezzi d’epoca di Atm e per i mezzi a due ruote, dai più antichi ai modernissimi elettrici. Moltii cittadini hanno provato i monopattini Lime e hanno chiesto informazioni sui mezzi elettrici e sulle reali possibilità di ricarica, vista anche la presenza della colonnina ricarica veloce di Atlante.

Basile: “Città pronta ma serve tempo”

“Il bilancio positivo ha lanciato un segnale importante – dice il sindaco Federico Basile -. Credo che la città sia pronta ad un nuovo metodo di approccio alla mobilità e lo stiamo testando con l’isola pedonale. Occorre tempo, questo è chiaro, ma inserire nell’ambito del sistema di pedonalizzazione anche un modo diverso di muoversi è importante per comprendere come la città possa essere vissuta con sistemi di mobilità differenti e su questo l’Atm sta puntando molto. Queste iniziative sono fondamentali per promuovere il cambiamento. Ne realizzeremo altre per vincere questa sfida e proiettarci verso una mobilità che sia sostenibile”.

Mondello: “Percorso virtuoso”

“Si chiude un primo passo molto positivo con riscontri importanti sia da parte della cittadinanza che degli esercenti – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello -. E’ l’inizio di un percorso virtuoso che ci porterà sempre più ad avere una città con un sistema di mobilità sostenibile. Per questo è fondamentale investire sul piano culturale ed a questa finalità rispondono eventi del genere. Oggi la priorità è sensibilizzare i cittadini ad un nuovo modo di concepire la mobilità cittadina, per una città sempre più proiettata al futuro”.

Campagna: “L’iniziativa sarà riproposta”

“E’ stato un enorme successo – ha affermato il presidente di Atm, Giuseppe Campagna –. Devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e partecipato all’evento, gli espositori, l’Amministrazione comunale che ci ha creduto e soprattutto i messinesi e non, che in questi quattro giorni hanno affollato l’isola pedonale. Abbiamo visto tante persone interessate ai contenuti tecnici della manifestazione e ciò conferma che esiste un reale interesse verso l’elettrico e la mobilità del futuro, se non già del presente. La città di Messina si è resa protagonista con un’iniziativa che sarà riproposta. Una cosa è certa: l’isola pedonale è una grande vittoria di questa Amministrazione”.