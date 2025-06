Nuova pensilina Atm con diversi problemi

Anche un'altra segnalazione evidenzia l'eccessiva quantità di rifiuti che si accumulano nel contenitori delle pensiline Atm

MESSINA . Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In questa pensilina il display degli orari non funziona dall’anno scorso, lo strumento per il soccorso medico è staccato dalla rete e il cestino per i rifiuti è stracolmo da oltre un mese. Occorre forse un finanziamento europeo per la giusta manutenzione e funzionalità?”.

Anche un altro lettore, con la foto sottostante, ci ha segnalato l’eccessiva quantità di rifiuti indifferenziati che si accumulano nel contenitori delle pensiline Atm prima di essere rimossi.