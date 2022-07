Nuova "torre" per l'Orlandina, arriva Patrick Baldassarre - Tempostretto

L'ala svizzera ha ben figurato in Serie A2 ed è pronto a giocare con i siciliani in Serie B. Per la società Orlandina: "Baldassarre non ha bisogno di presentazioni"

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina Basket è felice di annunciare l’acquisto di Patrick Baldassarre, cestista classe 1986, 203 cm per 103 kg, che si unirà alla squadra di Capo d’Orlando per la stagione sportiva 2022-2023 in serie B.

Baldassarre, ala svizzera di cittadinanza italiana, è un giocatore di grande energia, voglia ed agonismo ed ha sempre ben figurato in tutte le piazze di Serie A2 in cui ha militato e fa parte dei ranghi della nazionale svizzera.

Il curriculum di Baldassarre

Nativo di Sion, matura nei settori giovanili di Milano e Treviso. Nel 2002 viene inserito nel roster della prima squadra di Treviso, agli ordini di coach Ettore Messina, collezionando l’esordio in Serie A e mettendo in bacheca uno Scudetto. Terminata l’esperienza con i colori biancoverdi, accetta la proposta di College Italia (B2), proseguendo nel suo processo di crescita e maturazione cestistica, poi nel 2006/07 firma a Treviglio (A Dil.), dove rimane per un biennio raggiungendo in entrambe le occasioni i playoff. L’anno successivo si accasa a Castelletto Ticino (A Dil.), facendo registrare 11.6 punti di media a partita.

Le cifre maturate gli valgono la chiamata della Dinamo Sassari (A2), con cui conquista la promozione in Serie A. Il campionato 2010/11 lo vede a Scafati (A2), dove realizza 10.1 punti di media a partita, poi la stagione successiva si trasferisce tra le fila dell’ambiziosa Fortitudo Bologna (A2), a cui porta 12.4 punti di media a partita. Nel 2012/13 torna a Scafati (A2), poi arriva la sua prima avventura in Sicilia, quando firma per Trapani (A2) rimanendoci due anni. Nel 2015/16 arriva la terza avventura a Scafati (A2), dove è tassello fondamentale della squadra e vince la Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro.

Sposa, in seguito, il progetto di Reggio Calabria (A2), storica piazza della pallacanestro italiana, realizzando 10.1 punti di media a partita, per poi approdare nella seconda parte di stagione a Lugano (Svizzera), con cui disputa i playoff per il titolo nazionale elvetico. Nel 2018/2019 riparte da Latina (A2), mandando a referto 10.7 punti di media a partita, che consentono ai pontini di strappare il pass valido per i playoff. Segue un biennio molto proficuo a Ferrara poi Fabriano (A2), dove realizza 10.3 punti di media a partita conditi da 6.4 rimbalzi, ed infine Orzinuovi (A2) e Massagno (Svizzera), con cui ha giocato nuovamente i playoff elvetici.

Soddisfatta l’Orlandina che riparte dalla serie B

Soddisfazione enorme per il club, come testimoniano le parole del direttore sportivo paladino, Antonio Sapone: «Dal momento in cui abbiamo stabilito le linee guida da seguire nella costruzione del roster, è emersa chiaramente l’intenzione di formare un gruppo importante, composto da giocatori di qualità e uomini veri. Patrick Baldassarre, che non ha bisogno di presentazioni, rispecchia perfettamente queste caratteristiche. È un giocatore di categoria superiore ed ha subito manifestato quell’ambizione di voler fare una grande stagione che ogni membro del Club, dentro e fuori dal campo, dovrà porre alla base del proprio lavoro quotidiano».

L’Orlandina nella scorsa stagione è retrocessa dalla A2 in serie B dopo i playout. Nella prossima stagione, con inizio il 2 ottobre, i paladini disputeranno il proprio campionato nel girone B in cui figurano squadre lombardi fino a squadre siciliane. Per l’Orlandina ci saranno derby contro Green Basket Palermo, Virtus Kleb Ragusa e Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Non sarà della “partita” la Cestistica Torrenovese che nonostante abbia fatto un grande campionato nella passata stagione, ottenendo una tranquilla salvezza, per motivazioni extra campo ha deciso di non iscrivere la squadra.

