Nuove risse tra ragazzini a Villa Dante e Piazza Duomo, allarme educativo

Abbiamo ricevuto nuovi video. Oltre alla richiesta di sicurezza, bisogna affrontare il tema delle responsabilità di noi adulti

MESSINA – Ancora video di violenze con protagonisti minorenni. Pugni e calci da parte di una ragazzina su una coetanea a terra, sempre a Villa Dante. Due minori si tirano i capelli e una terza fa finta di fare da paciere per poi infierire sulla più fragile. Altra violenza tra minorenni a piazza Duomo, davanti a un locale. Un ragazzo tira i capelli con forza a una ragazza. In tutte e due le situazioni, sempre altri giovanissimi appaiono come spettatori e quasi mai d’aiuto. Chi ci ha inviato i video riferisce di episodi avvenuti, a piazza Duomo ieri sera e nuovamente a Villa Dante, negli ultimi due giorni. Ovvero, proprio quando il tema della rissa tra minorenni a Villa Dante era già esploso.

Occorrerà vigiliare pure su eventuali tendenze imitative e va precisato che la violenza non è una caratteristica della società attuale. La differenza è che oggi i telefonini registrano tutto ciò che avviene, nel bene e spesso nel male. Ma l’allarme è indiscutibile. Un’emergenza educativa c’è. Il malessere dei giovanissimi è palese e qualsiasi psicologo lo può testimoniare. Un malessere che interroga noi adulti. Ci costringe a vedere le nostre mancanze e a dare centralità a un’educazione che sappia reagire al vuoto, alla violenza e aggressività gratuite, ai disagi psicologici e sociali.

Scuola, servizi sociali, istituzioni, psicologi: tutti devono agire nella stessa direzione

Non fermiamoci a chiedere solo “sicurezza”. Quella è sacrosanta, in termini di prevenzione e tutela della collettività, ma non basta. Scuola, servizi sociali, media, psicoanalisti e psicologi, istituzioni: tutti devono lavorare, pur nelle differenze, nella stessa direzione. Cogliere i segnali e intervenire, sul piano emotivo educativo sociale culturale economico, per aiutare le nuove generazioni a non soccombere a una società sovente tossica. E che non offre loro la possibilità di sperare in qualcosa di autentico e di nuovo. In un avvenire e in una vita migliore.

Sport, spazi d’aggregazione giovanile, cultura, musica, spettacolo, teatro e arte: tanto si può fare per invertire la rotta, coniugando educazione emotiva e giustizia sociale. Ne riparleremo.

