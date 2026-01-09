“La giunta Basile vuole fare cassa coi photored ma abbandona strade e marciapiedi”

Secondo Alessandro Cacciotto, presidente della III Municipalità, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto impiegare i soldi per migliorare le strade, non per fare multe

“Sì all’educazione stradale ma l’aspetto legato alla repressione rischia di sembrare, per alcuni aspetti, un piano volto a fare prevalentemente cassa”. Non è piaciuto al presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, il piano proposto dall’amministrazione comunale che prevede, tra le altre cose, dieci telecamere ai semafori per sanzionare i passaggi col rosso.

“Così come l’Amministrazione intende a tutti i costi reprimere comportamenti contrari al Codice della Strada deve a sua volta adempiere a quelli che sono i propri doveri – prosegue -. Sicurezza stradale significa anche avere strade degne di queste nome e non groviere con rischi per automobilisti e centauri praticamente quotidiani; avere marciapiedi che i pedoni possono attraversare senza dover per l’impraticabilità di alcuni, camminare per strada col rischio di essere investiti; avere una segnaletica stradale orizzontale e verticale degna di questo nome e non strade senza segnaletica o in molte parti sbiadita, soprattutto in prossimità di scuole ed ospedali; avere la possibilità di installare specchi parabolici senza dover attendere anni; avere più polizia municipale per strada; l’installazione di rallentatori di velocità nelle strade maggiormente pericolose; avere strade e viuzze illuminate”.

E continua ancora: “Se attraverso l’introduzione dei photored si va a sanzionare anche l’automobilista o il centauro che per 1 centimetro se il caso non si arresta correttamente alla linea di demarcazione o che sbaglia corsia di marcia, allo stesso tempo bisogna che l’Amministrazione sia altrettanto intransigente con sé stessa, altrimenti il messaggio che rischia di passare è quello di un Comune che intende fare cassa sulle spalle dei cittadini”.