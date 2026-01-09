 Policlinico di Messina, si è dimesso il direttore generale Santonocito

Redazione

venerdì 09 Gennaio 2026 - 12:15

A svolgere le funzioni, in attesa della sostituzione, è la direttrice amministrativa Elvira Amata

Si è dimesso il direttore generale del Policlinico di Messina, Giorgio Giulio Santonocito. Da ieri ha assunto il medesimo ruolo all’Azienda ospedaliera universitaria Rodolico San Marco di Catania.

Al momento a svolgere le funzioni è la direttrice amministrativa Elvira Amata.

“Desidero ringraziare  – ha detto Santonocito – tutto il personale del Policlinico di Messina per il lavoro svolto e per l’impegno posto nelle attività portate avanti nel corso degli ultimi due anni. Sono stati mesi intensi, durante i quali siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti. Un grazie speciale va alla rettrice, la professoressa Giovanna Spatari, per la fiducia accordata e per la collaborazione, sempre sinergica e proficua, che abbiamo avuto. Auguro al Policlinico di Messina il meglio per il futuro perché sono più che mai consapevole delle straordinarie potenzialità che tale Azienda ha soprattutto per le competenze umane e professionali”.

