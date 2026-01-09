 Viale San Martino, i lavori sul lato monte riprenderanno lunedì 12 gennaio VIDEO

Viale San Martino, i lavori sul lato monte riprenderanno lunedì 12 gennaio VIDEO

Silvia De Domenico

Viale San Martino, i lavori sul lato monte riprenderanno lunedì 12 gennaio VIDEO

venerdì 09 Gennaio 2026 - 13:00

Verrà pavimentato il tratto fra via Maddalena e Santa Cecilia. "L'isola pedonale sarà conclusa entro il 30 aprile"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ultimo weekend di pausa e poi lunedì 12 gennaio riprenderanno i lavori sul viale San Martino. Gli interventi per la riqualificazione dell’isola pedonale continueranno sul lato monte. Verrà pavimentato il tratto tra la via Maddalena e la via Santa Cecilia.

isola pedonale lavori

“Concluderemo entro il 30 aprile”

“Prevediamo di concludere questa seconda fase entro il 30 aprile”, dichiara la presidente di Atm, Carla Grillo. E continua: “Successivamente interverremo per riqualificare il tratto che va dalla via Santa Cecilia al viale Europa con una chiusura parziale degli incroci”.

isola pedonale lavori

In estate l’eliminazione della griglia di piazza Cairoli

Nel periodo estivo, come da cronoprogramma, si lavorerà all’eliminazione della griglia di Piazza Cairoli e la sostituzione della pavimentazione vicino alle fontane. Fra fine gennaio e inizio febbraio, inoltre, verrà aperto il cantiere di piazza della Repubblica.

Un commento

  1. luigi 9 Gennaio 2026 13:28

    Come mai non si parla del tram? storia chiusa? La presidente di ATM parla di isola pedonale e griglia di Piazza Cairoli. Il tram non è solo Piazza Cairoli e Piazza della Repubblica, Viale Libertà che si allaga egli alberi che coprono la linea aerea di alimentazione?

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Caso Cuzzocrea al vaglio del Riesame, l’ex rettore lascerà l’Università di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED