Viale San Martino, i lavori sul lato monte riprenderanno lunedì 12 gennaio VIDEO

Verrà pavimentato il tratto fra via Maddalena e Santa Cecilia. "L'isola pedonale sarà conclusa entro il 30 aprile"
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Ultimo weekend di pausa e poi lunedì 12 gennaio riprenderanno i lavori sul viale San Martino. Gli interventi per la riqualificazione dell’isola pedonale continueranno sul lato monte. Verrà pavimentato il tratto tra la via Maddalena e la via Santa Cecilia.
“Concluderemo entro il 30 aprile”
“Prevediamo di concludere questa seconda fase entro il 30 aprile”, dichiara la presidente di Atm, Carla Grillo. E continua: “Successivamente interverremo per riqualificare il tratto che va dalla via Santa Cecilia al viale Europa con una chiusura parziale degli incroci”.
In estate l’eliminazione della griglia di piazza Cairoli
Nel periodo estivo, come da cronoprogramma, si lavorerà all’eliminazione della griglia di Piazza Cairoli e la sostituzione della pavimentazione vicino alle fontane. Fra fine gennaio e inizio febbraio, inoltre, verrà aperto il cantiere di piazza della Repubblica.
Come mai non si parla del tram? storia chiusa? La presidente di ATM parla di isola pedonale e griglia di Piazza Cairoli. Il tram non è solo Piazza Cairoli e Piazza della Repubblica, Viale Libertà che si allaga egli alberi che coprono la linea aerea di alimentazione?