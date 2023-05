"Nuovi asili nido con il Pnrrr: solo così si potranno festeggiare le mamme" - Tempostretto

La presa di posizione politica di +Europa Messina e nazionale: "Fondamentale non perdere i fondi del Piano per i Comuni"

MESSINA – Un comunicato politico nel giorno della festa della mamma. Un’occasione per ribadire quanto ancora siano indietro le politiche del lavoro, penalizzando in particolare le donne che lavorano. Anche a Messina +Europa lancia la campagna “Diritto d’asilo” per “chiedere che il governo Meloni non perda i 4,6 miliardi di euro del Pnrr destinati alla realizzazione di nuovi asili nido, una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese. Non si può dire mamma, infatti, senza garantire ai genitori servizi dedicati alla crescita dei figli”.

“Anche Messina necessita di più asili – dichiara Palmira Mancuso (nella foto con gli altri del partito messinese), della direzione nazionale del partito – se pensiamo che i posti disponibili nei quattro asili comunali, gestiti dalla Messina Social City, sono solo 119. Numeri che dimostrano quanto sia ipocrita un governo che parla tanto di natalità e famiglie ma rischia di perdere i 4,6 miliardi di euro messi a disposizione dal Piano nazionale per la ripresa e resilienza con obiettivo la realizzazione di 2.190 nuove strutture tra asili nido e scuole materne su tutto il territorio nazionale”.

“Con le assurdità del ministro Lollobrigida sulla difesa dell’etnia non si risolvono i problemi della denatalità – aggiunge il coordinatore del gruppo di Messina Giulio Perticari – Questo Paese e la nostra città hanno estremo bisogno di un approccio pragmatico e di un’amministrazione competente che sappia andare incontro ai problemi economici dei cittadini”.

Le proposte di +Europa per non perdere i fondi del Pnrr

Per questo motivo, +Europa chiede al governo, per tutti i progetti non messi a gara entro la scadenza di giugno, la centralizzazione della progettazione e della realizzazione di asili e scuole da parte dell’esecutivo; la creazione di un bando rivolto ad aziende e organizzazioni del terzo settore per la realizzazione e la costruzione nel territorio dei Comuni – originariamente destinatari dei fondi – di asili aziendali e/o privati. A causa della fragilità degli enti locali rischiamo di vedere sfumata questa grande infrastruttura che avrebbe un’importanza strategica per il Paese”.