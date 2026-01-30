 Nuovi giochi inclusivi al Ringo: il dono di Villa Salus

Nuovi giochi inclusivi al Ringo: il dono di Villa Salus

Redazione

Nuovi giochi inclusivi al Ringo: il dono di Villa Salus

venerdì 30 Gennaio 2026 - 13:00

Un sodalizio tra pubblico e privato nel 65° anniversario della casa di cura

La riqualificazione del lungomare del Ringo segna un nuovo, importante traguardo all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale. Stamattina sono stati presentati i nuovi giochi donati dalla Casa di Cura Villa Salus alla cittadinanza. La storica struttura sanitaria ha scelto di celebrare il 65° anniversario dalla sua fondazione con un gesto concreto rivolto ai più piccoli, contribuendo ad allestire un’area ludica.

Socialità e benessere al centro del progetto

L’obiettivo condiviso è la creazione di spazi dedicati alla socialità e al benessere, trasformando il Ringo in un polo di attrazione per le famiglie messinesi. La scelta di donare giochi inclusivi sottolinea la volontà di abbattere ogni barriera, garantendo a ogni bambino il diritto di giocare e sentirsi parte integrante della comunità.

Le parole del sindaco Basile

Il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare il valore educativo dell’intervento: «Il parco giochi è un luogo in cui i bambini mettono da parte i loro giocattoli elettronici per dedicarsi ad attività che richiedono impegno e consentono loro di socializzare e crescere insieme», ribadendo come l’accoglienza senza barriere sia un elemento centrale della visione amministrativa per il futuro della città.

