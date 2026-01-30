Forte Ogliastri riaprirà alla città: ci saranno anche un parco giochi e una sala co-working VIDEO

Sarà gestito da Messina Social City. Verranno rimessi a nuovo l'anfiteatro distrutto e la struttura a vetri

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Forte Ogliastri riaprirà alla città. La speranza è di vederlo risplendere già in primavera. “Ci metteremo tutto l’impegno possibile per restituire un nuovo spazio ai cittadini”, commenta la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini. Alla partecipata del Comune di Messina, infatti, è stata affidata la gestione del nuovo polo culturale.

Le strutture danneggiate all’interno del forte

Il forte umbertino che sorge sulle colline di Giostra è chiuso da anni. Alcune strutture al suo interno sono state danneggiate dal maltempo e dall’incuria. Il vecchio anfiteatro in legno è andato distrutto, così come le vetrate della struttura esterna al forte.

Nel servizio le immagini di Forte Ogliastri nel 2023. Una delle puntate del “tour dei forti” di Tempostretto era stata dedicata proprio a questo gioiello. Accompagnati dall’assessore alla Cultura, Enzo Caruso, lo avevamo visitato e ammirato lo Stretto da un punto di vista privilegiato.

Ci sarà uno spazio co-working e un parco giochi

Gli spazi al coperto verranno utilizzati per attività culturali e di formazione. E’ prevista anche una sala per il co-working e lo studio e in un grande spazio esterno un parco giochi per bambini. Insomma il modello è quello di villa Dante, uno spazio pensato per tutte le generazioni.

Gli interventi di riqualificazione

Alcuni lavori di scerbatura e pulizia degli ambienti esterni sono già stati fatti ma c’è ancora molto altro da fare per poterlo riaprire. La presidente, però, è fiduciosa e spera di poterlo restituire alla città in occasione della bella stagione. “L’obiettivo è quello di rendere questo luogo attrattivo per le famiglie, per i giovani, in cui passare giornate piacevoli, davvero non vediamo l’ora che sia fruibile”.

