Nuovo appuntamento con Milazzo Cult Festival: ospite Totò Cascio

Da “Nuovo Cinema Paradiso” alla città del Capo per raccontare la propria vita, è Salvatore Cascio il prossimo ospite del Milazzo Cult Festival

MILAZZO – Ospite d’onore per il prossimo appuntamento del “Milazzo Cult Festival” sarà Salvatore Cascio, il Totò di “Nuovo Cinema Paradiso”. Torna l’appuntamento con la manifestazione promossa dalla Pro Loco mamertina, fissato per questo sabato 6 agosto alle 19.00 presso Villa Vaccarino.

Salvatore Cascio presenterà il suo nuovo libro “Nuovo Cinema Paradiso 2.0” nel quale racconta la propria vita, dall’esperienza con Tornatore alla scoperta di una grave malattia agli occhi con la quale lotta ancora oggi. Un viaggio biografico, narrazione di vita vera, che lancia messaggio importante: «Non nascondetevi –ha detto Cascio- anzi imparate ad accettarvi».

Il presidente della Pro Loco, Pasquale Saltalamacchia, si è detto entusiasta per questo nuovo appuntamento a Villa Vaccarino: «L’incontro con Totò Cascio –ha detto- sono certo che lascerà un segno in ciascuno di noi. Il bambino prodigio degli ultimi anni ’80, che tutti abbiamo amato, è tornato per raccontarci il suo percorso di vita. Una grande testimonianza che offre la sua esperienza per aiutare gli altri a scoprire e sviluppare sè stessi, anche oltrepassando gli ostacoli della disabilità».