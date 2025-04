Nuovo Deposito di Mata e Grifone, progetto pronto

Resteranno in via Catania ma potranno essere esposti

MESSINA – I Giganti Mata e Grifone in esposizione tutto l’anno per i messinesi e per i turisti. Se ne parla da anni senza che si sia concretizzato nulla, ora ci sono i primi passi concreti.

“Abbiamo già pronto il Documento d’indirizzo alla progettazione, che a breve sarà approvato in Giunta”.

Così l’assessore Enzo Caruso, risponde al presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che aveva inviato un sollecito sul tema.

E per quanto riguarda i fondi? “Stiamo valutando, insieme al sindaco, due linee di finanziamento possibili, sapremo essere più precisi dopo Pasqua – prosegue Caruso -. Tra il desiderabile e il fattibile c’è sempre un lungo percorso fatto di volontà, ricerca di linee di finanziamento, progettazione, autorizzazioni, investimenti, appalti e tanto altro”.

La proposta era già stata lanciata dal nostro giornale e accolta dall’assessore, oltre che dalla Municipalità.

“Tra le proposte emerse in seno alla Terza Municipalità, e probabilmente più semplici e pratiche da realizzare, c’è quella della riqualificazione del deposito di via Catania in cui sono collocati i Giganti in attesa dell’appuntamento agostano – dice Cacciotto -. È del tutto evidente infatti la tristezza e l’anonimato di quel luogo che accompagna per quasi tutto l’anno una tradizione così forte come quella dei Giganti. Cosa si potrebbe fare? Riqualificazione del deposito, girare i Giganti verso la strada, coprirli con una teca di vetro”.