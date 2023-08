Deposito di Mata e Grifone. Quattro piccole azioni per migliorare l’esistente - Tempostretto

Per la teca trasparente “ci sono aspetti tecnici da valutare” ma si possono almeno sistemare le condizioni dell’attuale collocazione

Al momento sono in mostra a piazza Unione Europea ma presto torneranno nel deposito di via Catania. Da anni la Terza Municipalità chiede che i Giganti, Mata e Grifone, vengano esposti tutto l’anno ma l’assessore Enzo Caruso ha spiegato che “non possono rimanere all’aperto perché dobbiamo salvaguardarli dalle intemperie, essendo di cartapesta”.

L’idea era quella di una teca in vetro trasparente “ma ci sono aspetti tecnici da valutare sempre per la natura stessa di Mata e Grifone” – ha proseguito Caruso -, oltre ai soldi da trovare.

Quattro semplici azioni

Nel frattempo, però, con una spesa minima si potrebbe almeno migliorare l’esistente, anche lasciando i Giganti nella stesso deposito di via Catania. Quattro semplici azioni a costo minimo: 1) allargare il marciapiede e mettere i dissuasori mobili, eliminando i tre parcheggi davanti (tra l’altro c’è il passo carrabile ma ci si ferma persino in doppia fila); 2) girare i Giganti verso strada, in modo da mostrarne i volti; 3) spostare l’albero che si trova davanti al deposito; 4) un cartello turistico che ne indichi la presenza, con relative spiegazioni.

La parte sottostante resterebbe coperta dal muro, che comunque qualche tempo fa è stato abbellito, ma tutto sarebbe di sicuro più visibile e apprezzabile rispetto ad ora.