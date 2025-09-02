 A Torre Faro un nuovo parcheggio Atm. "Sarà pronto per la prossima estate" VIDEO

A Torre Faro un nuovo parcheggio Atm. “Sarà pronto per la prossima estate” VIDEO

Silvia De Domenico

A Torre Faro un nuovo parcheggio Atm. “Sarà pronto per la prossima estate” VIDEO

martedì 02 Settembre 2025 - 14:35

Accanto al capolinea di via Circuito. Avrà 30 posti auto e 4 postazioni di ricarica per i bus elettrici

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Torre Faro sorgerà un nuovo parcheggio Atm. Proprio accanto al capolinea di via Circuito, di fronte alla statua di Padre Pio. L’ampio terreno, oggi difficile da vedere a causa della folta vegetazione, verrà portato al livello della strada. Al suo interno verranno realizzati 30 posti auto, di cui due per persone con disabilità e 4 postazioni per la ricarica dei bus elettrici.

Hub Atm per la ricarica bus e servizi igienici

“Sarà un vero e proprio hub di Atm per i mezzi elettrici che non dovranno tornare in azienda a ricaricarsi. Inoltre realizzeremo i servizi igienici sia per gli autisti che per l’utenza”, spiega la presidente Carla Grillo. “E’ quasi tutto pronto per poter avviare i lavori. Contiamo di aprirlo entro la prossima estate“, aggiunge la presidente. Un parcheggio che consentirà di alleggerire il traffico all’interno del paese e dare un’alternativa a chi, soprattutto nei weekend estivi, non trova posto al Torri Morandi.

Ecco dove sorgerà il nuovo parcheggio. Vedi qui la galleria fotografica

PARCHEGGIO TORRE FARO PADRE PIO
PARCHEGGIO TORRE FARO PADRE PIO
PARCHEGGIO TORRE FARO PADRE PIO
PARCHEGGIO TORRE FARO PADRE PIO
PARCHEGGIO TORRE FARO PADRE PIO
PARCHEGGIO TORRE FARO PADRE PIO

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Etna, lo spettacolo della colata lavica in volo con la Guardia di Finanza VIDEO
L’obbligo divisa alla Mazzini-Gallo, ecco quanto costano kit e singoli indumenti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED