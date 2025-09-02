A Torre Faro un nuovo parcheggio Atm. “Sarà pronto per la prossima estate” VIDEO

Accanto al capolinea di via Circuito. Avrà 30 posti auto e 4 postazioni di ricarica per i bus elettrici

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Torre Faro sorgerà un nuovo parcheggio Atm. Proprio accanto al capolinea di via Circuito, di fronte alla statua di Padre Pio. L’ampio terreno, oggi difficile da vedere a causa della folta vegetazione, verrà portato al livello della strada. Al suo interno verranno realizzati 30 posti auto, di cui due per persone con disabilità e 4 postazioni per la ricarica dei bus elettrici.

Hub Atm per la ricarica bus e servizi igienici

“Sarà un vero e proprio hub di Atm per i mezzi elettrici che non dovranno tornare in azienda a ricaricarsi. Inoltre realizzeremo i servizi igienici sia per gli autisti che per l’utenza”, spiega la presidente Carla Grillo. “E’ quasi tutto pronto per poter avviare i lavori. Contiamo di aprirlo entro la prossima estate“, aggiunge la presidente. Un parcheggio che consentirà di alleggerire il traffico all’interno del paese e dare un’alternativa a chi, soprattutto nei weekend estivi, non trova posto al Torri Morandi.

Ecco dove sorgerà il nuovo parcheggio. Vedi qui la galleria fotografica