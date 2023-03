Nuovo polo rifiuti di Mazzarrà. Tari ridotta del 40 % per 57 Comuni messinesi - Tempostretto

I lavori dovrebbero iniziare a luglio e durare 14 mesi

“Nei prossimi giorni l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente potrà concedere il Paur (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) prodromico all’inizio dei lavori per la realizzazione del polo impiantistico che sarà il più grande per dimensioni del Centro Sud d’Italia”.

Così il presidente della Srr Messina Provincia, Rosario Sidoti, e il direttore generale Giuseppe Mondello in merito al nuovo polo rifiuti di Mazzarrà.

“Inizio lavori a luglio, dureranno 14 mesi”

“Ora saranno necessari i tempi tecnici per redigere gli esecutivi del progetto. Tra giugno e luglio partiranno i lavori per la realizzazione dell’opera. I tempi massimi per la realizzazione si attestano intorno a 14 mesi. Da settembre 2024, quindi, presumiamo che l’impianto potrebbe essere a regime e nella disponibilità della Srr più grande della Sicilia, la nostra, con i suoi 57 Comuni. Ma non solo: l’impianto servirà anche ad altri centri con i quali abbiamo fatto accordi per il conferimento. Senza contare la Srr Isole Eolie con la quale abbiamo in cantiere un progetto di fusione. Stimiamo il risparmio medio per tutti i Comuni si attesterà intorno al 40% complessivo sulla Tari. Una riduzione reale e veritiera perché è strettamente legata al costo di conferimento che si riduce di quasi un terzo. Fermo restando che si recupera materia e si crea energia, l’impianto sposa perfettamente le previsioni dell’economia circolare e consentirà di smaltire i rifiuti sul luogo di produzione. Il polo impiantistico – concludono Sidoti e Mondello – garantirà, nel corso del tempo, la messa in sicurezza definitiva della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea per la quale la Srr Messina Provincia è stata nominata soggetto attuatore così come per la discarica di Tripi nell’ambito dei fondi Pnrr per i cosiddetti siti orfani. Per la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea esistono già progetti definitivi per la messa in sicurezza. Per Tripi sarà necessario un appalto integrato per la progettazione e la realizzazione”.