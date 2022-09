Nuovo sbarco notturno: 382 migranti soccorsi, rimasti a Roccella Jonica quattro feriti - Tempostretto

Ricovero per due degli extracomunitari: uno di loro era in pericolo per la grave disidratazione. Braccio rotto e problemi a una gamba per gli altri due

ROCCELLA JONICA – Nuovo sbarco nella notte per quasi 400 migranti, a Roccella Jonica.

Gli extracomunitari soccorsi nella notte, per la precisione, ammontano a 382: la nave “Diciotti” li ha condotti quasi tutti (378) a Crotone.

Sono invece rimasti al roccellese Porto delle Grazie quattro migranti rimasti seriamente feriti: il più grave, quasi mortalmente disidratato, inizialmente neanche rispondeva agli stimoli, al punto che è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Complessivamente i ricoverati in ospedale però sono due: per un secondo fra i quattro extracomunitari feriti, che non desta preoccupazioni, la misura è stata disposta più che altro in chiave precauzionale.

Probabile braccio rotto per un terzo migrante, sbarcato direttamente già con la fasciatura; problemi a un arto inferiore per l’ultimo degli extracomunitari feriti temporaneamente rimasti a Roccella.

