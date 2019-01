Il nuovo sito dell’Istituto “Minutoli” di Messina

In conformità a quanto già avviene in altri paesi dell’Unione Europea, il dominio .gov.it è stato riservato a tutte le amministrazioni centrali. Pertanto, secondo la determina dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) n° 36 del 12/2/2018 e le istruzioni fornite dal MIUR, le istituzioni scolastiche in possesso del dominio “gov.it” devono migrare i loro servizi sul nuovo dominio “edu.it”, a loro appositamente riservato.

L’istituto “Minutoli”, nell’intento di fornire una comunicazione proficua, trasparente e che risponda ai requisiti della normativa vigente agli stakeholder ed in particolare dell’utenza che ruota attorno al funzionamento della scuola, ha realizzato il passaggio del proprio sito internet sul dominio .edu.it.

L’operazione, effettuata con l’anticipo di alcuni mesi rispetto alla scadenza naturale della validità del dominio .gov.it - al quale tutte le istituzioni scolastiche erano state obbligate da precedenti disposizioni - è stata effettuata nel periodo di fine 2018 e inizio 2019, utilizzando il periodo di sospensione delle lezioni, per non creare disservizi all’utenza.

Il nuovo indirizzo web è www.istitutosuperioreminutoli.edu.it, ma coloro i quali digiteranno ancora il precedente dominio (www.istitutosuperioreminutoli.gov.it ) saranno reindirizzati su quello attuale. Analogo reindirizzamento è garantito per gli utenti che utilizzeranno il vecchio dominio .it.

Per consentire l’accesso agli utenti registrati con la funzionalità SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), già operativo nel precedente dominio.gov.it, a breve verrà attivata la procedura autorizzativa presso l’Agid.