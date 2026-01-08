Occhiuto annuncia le “dieci cose belle che accadranno in Calabria nel 2026”

Tra le "dieci cose belle", il nuovo aeroporto di Reggio Calabria e, l'arrivo di altri medici internazionali

“Dieci cose belle che accadranno in Calabria nel 2026″. Con un post sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, illustra gli obiettivi da raggiungere nell’anno appena iniziato. Si parte dal nuovo aeroporto di Reggio Calabria, quindi l’aeroporto di Lamezia Terme “per l’avvio dei nuovi hangar Ryanair” che porterà a 300 posti di lavoro e la “seconda parte” dei lavori di ammodernamento e adeguamento dello scalo lametino.Inoltre – prosegue il post di Occhiuto – “(finalmente) la sanità esce dal commissariamento e si libera da anni di malagestione”.

Tra le priorità sanitarie c’è anche “l’arrivo di altri medici internazionali” (oltre ai medici cubani già da anni presenti in Calabria) e “la conclusione del nuovo ospedale della Sibaritide e di case e ospedali di comunità“.

Altri obiettivi illustrati da Occhiuto sono il reddito di merito da 500 euro (destinato a determinate condizioni a studenti calabresi per incentivarli a non andarsene), e “Casa Calabra 100”, cioè un contributo di 100mila euro “per vivere nei borghi calabresi”. Nel 2026 Occhiuto poi prevede “l’ulteriore arrivo di nuovi treni” e “l’avvio dei lavori sulla Strada Statale 106 nel tratto Crotone-Catanzaro“. “Ed è solo l’inizio”, conclude Occhiuto.