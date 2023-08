Occhiuto: "Candido Calabria ad ospitare il "combattimento" tra Musk e Zuckerberg" - Tempostretto

"Potrebbe essere una bella occasione, per rievocare la storia millenaria delle civiltà più antiche, per fare beneficienza, e per promuovere il territorio"

”A me l’idea di un ‘combattimento’ tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto”. E’ la proposta che ha lanciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Potrebbe essere una bella occasione, alternativa e fuori dai soliti schemi, per rievocare la storia millenaria delle civiltà più antiche, per fare beneficienza, e per promuovere il territorio. Questa mattina ho sentito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed ho ufficialmente candidato la Calabria ad ospitare questo evento mondiale. La nostra Regione, la culla dei Bronzi di Riace, ha tutte le carte in regola – storiche, culturali e sociali – per poter raccogliere questa sfida”