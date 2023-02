Occhiuto: “il sequestro di 45 milioni rappresenta l'impegno costante dello Stato contro le cosche" - Tempostretto

Occhiuto si congratula con il Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e alla Divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria

In merito al sequestro di beni per 45 milioni di euro, nei confronti di due imprenditori reggini, i fratelli Francesco e Demetrio Berna che nel 2019, erano stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta “Libro Nero” per la quale la Dda di Reggio Calabria ha recentemente chiesto il rinvio a giudizio perché li ritiene “imprenditori di riferimento” della cosca Libri, arrivano le congratulazioni tramite Twitter da parte del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il quale ” si congratula con il Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e alla Divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria per l’operazione di oggi. Un sequestro da 45 milioni di euro alla ‘ndrangheta che rappresenta l’impegno costante dello Stato contro le cosche”.