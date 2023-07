Occhiuto: "Operazione Malèa conferma il muro che in Calabria è stato eretto contro le cosche" - Tempostretto

Occhiuto: "Le Istituzioni sono partecipi di questa imprescindibile battaglia di legalità finalizzata all’emancipazione della nostra Regione"

“Non si ferma l’efficace azione di contrasto della magistratura e delle forze dell’ordine ai poteri criminali che vessano il territorio calabrese. L’operazione odierna della Polizia, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, per l’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi e che ha colpito presunti esponenti delle famiglie del mandamento ionico, conferma il muro che in Calabria è stato eretto contro le cosche e contro ogni forma di malaffare, e restituisce allo stesso tempo speranza al desiderio di democrazia e sviluppo di tutti i cittadini onesti”. Lo ha dichiarato in una nota il preidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in riferimento alla operazione “Malèa” della Dda di Reggio Calabria, contro la cosca Mammola.

“Le Istituzioni – ha proseguito Occhiuto – sono partecipi di questa imprescindibile battaglia di legalità finalizzata all’emancipazione della nostra Regione. Ringrazio ancora una volta la Dda di Reggio Calabria e tutti gli uomini delle forze dell’ordine impegnati nella lotta alla ‘ndrangheta”.