Occhiuto: “Taurianova Capitale libro 2024 orgoglio per la Calabria”

Il sindaco di Tito, ha annunciato insieme alle altre tre finaliste, che stanno valutando se fare ricorso contro la giuria del ministero della Cultura

”Congratulazioni a Taurianova, scelta dal Ministero della Cultura come Capitale italiana del libro 2024.

Una bellissima notizia per la nostra Regione, un motivo di orgoglio per tutta la Calabria”. E’ il messaggio del presidente della Regione Calabria, dopo l’ufficialità che Taurianova è stata designata Capitale italiana del libro 2024. “Un’occasione per far conoscere a livello nazionale e internazionale una città piena di cultura e di tradizioni, cambiando la narrazione degli ultimi decenni e facendo emergere le opportunità positive del nostro territorio. Auguri e buon lavoro all’amministrazione comunale e a tutti i taurianovesi, che saranno i veri protagonisti di questa importante ribalta”.

LE ALTRE 4 FINALSTE PENSANO AL RICORSO

Nel frattempo monta sempre di più la polemica intorno alla designazione, tra le altre quattro città finaliste al concorso “Capitale italiana del Libro 2024 (Trapani, Grottaferrata, San Mauro Pascoli e Tito), dopo che il sottosegretario della Lega, Claudio Durigon ha annunciato l’investitura di Taurianova come vincitrice, basandosi su un’anticipazione ricevuta dal sindaco Roy Biasi. Da una parte il sindaco di Tito, in provincia di Potenza, Graziano Scavone, ha annunciato insieme alle altre tre finaliste, Trapani, Grottaferrata e San Mauro Pascoli, che erano in lizza per la designazione a Capitale italiana del libro 2024, che stanno valutando se fare ricorso contro la scelta fatta dalla giuria del ministero della Cultura.

Dall’altra, proprio il sindaco di Tauroianova, Roy Biasi, ha definito il tutto “Una tempesta in un bicchier d’acqua“. C’è una comunicazione informale dell’avvenuta vittoria – ha spiegato in una dichiarazione Biasi – è chiaro che è trapelato qualcosa e di conseguenza si è scatenata la classica tempesta in un bicchier d’acqua. La Commissione aveva già deliberato da tempo, aveva verbalizzato e i verbali erano stati depositati. Da questo punto di vista non credo ci sia nessun tipo di problema.

E’ prassi – prosegue Biasi – che dopo che la Commissione si riunisce e fa il verbale, come è accaduto in questo caso, tra l’altro con una votazione all’unanimità, ci siano delle comunicazioni che vengono fatte al sindaco per prepararsi compiutamente tenendo conto che può passare anche molto tempo prima che formalmente si dia avvio alla procedura amministrativa, tenga conto che noi dobbiamo iniziare il 23 aprile con questa attività. Di fatto l’ufficialità è arrivata – ha concluso il sindaco di Taurianova – e questo fatto lo commento con straordinaria contentezza perché ci riempie di enorme gioia e ci dà la possibilità di avere un risultato che ci consente di ottimizzare quello in cui abbiamo creduto in questi anni e cioè investire in cultura”.