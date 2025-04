Occupazione al sud, la Sicilia in coda nell’Unione europea

Con Calabria e Campania, l'isola occupa gli ultimi posti secondo i dati di Eurostat. A Messina il lavoro non c'è. E aumentano le diseguaglianze

di Marco Olivieri

La questione meridionale è più viva che mai. Basta leggere i dati Eurostat del 2024. Tre regioni del sud sono tra le peggiori quattro nell’Unione europea per tasso d’occupazione: la Calabria con il 44,8%, in aumento di 0,2 punti sul 2023; la Campania con il 45,4%, in aumento di un punto percentuale, e la Sicilia con un tasso di occupazione del 46,8%. E con la crescita di 1,9 punti in percentuale (fonte Ansa).

Manca un progetto per il sud d’Italia

In Europa, in media, il tasso di occupazione è al 70,8%, mentre in Italia si attesta al 62,2%. Occupazione femminile (al sud lavora 1 donna su 3) e istruzione sono elementi decisivi e che vedono il Meridione parecchio indietro. Ma senza un progetto per il sud d’Italia, e una modernizzazione, continueremo a commentare dati simili. Le diseguaglianze aumentano, con il divario tra chi ha molto e chi ha pochissimo, nel silenzio di una politica sempre più afona.

““Quando è caduto il muro di Berlino pensavamo avesse vinto la democrazia, in realtà aveva vinto il capitalismo. Negli anni seguenti, il neoliberalismo non è stato capace di regolare il capitalismo”.. Così l’ex ministra Rosy Bindi, in una trasmissione televisiva (“In altre parole” su La7), ha sintetizzato il predomimio, dal 1989, di un liberismo capace di liberarsi di ogni limite. E il disastro economico e sociale è visibile ovunque.

Messina e la Sicilia devono trovare la loro vocazione economica e contrastare l’emarginazione sociale

Ma cosa fare per ripartire, in una chiave nazionale ed europea? Giustizia sociale, incentivi per il lavoro, infrastrutture, servizi. riforma della burocrazia, patrimoniale, reddito di base universale, valorizzazione delle Zes (Zone economiche speciali): si può fare molto per invertire la rotta. Ma buona parte della classe politica vive di sondaggi e notizie mordi e fuggi. E l’imprenditoria è spesso prigioniera del passato.

Il sud deve trovare la sua vocazione economica. A Messina e in Sicilia, mentre il governo Meloni ha tolto il reddito di cittadinanza senza proporre alcuna valida alternativa, occorre generare un’occupazione stabile e non precaria. Bisogna creare le condizioni perché le imprese investano nel territorio e stimolare l’imprenditoria locale, favorendo anche la creazione di nuove realtà.

L’emarginazione sociale non è una condanna. Ma senza progetti e visioni rischia di esserlo ancora per i prossimi cinquant’anni. La crisi economica è la vera emergenza ma, in assenza d’interventi a breve e lunga scadenza, rischia d’apparire come un dato strutturale. Non più un problema drammatico da affrontare. Se non ora, quando?

