“Odio l’estate”, la collettiva dei 13 artisti scelti da The Messineser alla Spazioquattro

MESSINA – Il progetto “Odio l’estate”, avviato diversi mesi fa da The Messineser in collaborazione “ituoigelatinipreferiti”, prenderà forma giovedì 31 ottobre con l’inaugurazione alla Spazioquattro, alle 17, della prima collettiva con protagonisti 13 artisti selezionati attraverso la open call del giugno scorso. Il tema è stato declinato attraverso diverse tecniche, dal digitale alla pittura, fino alla fotografia. Le 13 copertine raccontano in che modo la bella stagione può essere “odiosa”.

D’Arrigo: “L’obiettivo è mescolare i linguaggi”

Salvo D’Arrigo, il fondatore di The Messineser, ha spiegato: “Abbiamo ricevuto una risposta altissima alla call e questo ci fa riflettere su quanta voglia ci sia di esprimersi. E il nostro obiettivo, di The Messineser e ituoigelatinipreferiti, è proprio questo: creare uno spazio di connessione tra gli artisti e il pubblico; mescolando linguaggi, creando connessioni e reciproche empatie. Inoltre, è la nostra prima mostra che sarà seguita da un laboratorio di fanzine e da un altro appuntamento per lanciare il nostro prossimo progetto”.

In mostra: Alessandra Berenato, Marcella Cilona, Alice d’Apolito, Varvara Izotova, Daniela Tania Linguanti, Rachele Mangraviti, Vincenzo Micari, Giulia Moschella, NessuNettuno, Fabrizio Previti, Giancarlo Privitera, Bianca Savasta, Margherita Tugnoli. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 3 novembre. Dall’1 al 3 novembre, dalle 15.30, sempre alla Spazioquattro ci sarà Falla come ti pare: workshop di fanzine, curato da ituoigelatinipreferiti, con Amalia Caratozzolo, Valentina Giocondo e Olga Gurgone. Le tre artiste, esperte di incisione, grafica e calligrafia, guideranno i partecipanti alla realizzazione di un prodotto cartaceo che avrà come tema la Fighiullanza. Per iscriversi è possibile inviare una mail a: themessineser@gmail.com