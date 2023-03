Officina del Sole ospita Giuseppe Lisciotto e Valeria Alessi - Tempostretto

Appuntamento venerdì 3 marzo con l'illustratore e la regista e attrice, autori dei racconti illustrati Scilla e Cariddi, Castore e Polluce, Polifemo e Medusa la splendente

MESSINA – Continuano gli appuntamenti con gli ospiti dell’Officina del Sole, che ormai da settimane propone artisti sempre nuovi, per far conoscere alla città le opere e i lavori di talenti messinesi, siciliani e non solo. Venerdì 3 marzo alle 19 sarà l’occasione per conoscere e approfondire la vita artistica di Giuseppe Lisciotto e Valeria Alessi. Il primo è un illustratore, “artista poliedrico”, mentre la seconda è un’autrice che lavora anche in teatro come regista e attrice.

Amici dal 2004, nel tempo hanno iniziato a collaborare mescolando le loro competenze e intrecciando le proprie strade artistiche. Pubblicano il racconto illustrato della serie I Mitimatti Scilla e Cariddi, ma anche Castore e Polluce, Polifemo e Medusa la splendente. E coltivano insieme il progetto di una diversa realtà editoriale che ponga finalmente al centro della filiera la forza degli autori. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo direttamente alla pagina dell’Officina.