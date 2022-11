Ok dell'Aula al Consuntivo 2021: Roccalumera chiude con un disavanzo di 1,8 mln di euro - Tempostretto

Via libera anche ad assestamento di Bilancio per 2,5 milioni di euro. I documenti finanziari approvati con i soli voti della maggioranza

ROCCALUMERA – Via libera del Consiglio comunale (con otto voti favorevoli e tre contrari) al Conto consuntivo 2021. Al 31 dicembre dello scorso anno il disavanzo ammonta ad 1 milione 886mila 292 euro e 26 centesimi (il disavanzo dell’anno precedente ammontava ad 1 milione 966mila e 239 euro). “E se non fosse intervenuta una lettura non puntuale del principio contabile, che negli anni precedenti ha portato all’accontanamento di somme per il Piano di rientro dell’Ato per oltre 1 milione di euro (vedasi Bilancio consuntivo 2018) – spiega il capogruppo di maggioranza, Cosimo Cacciola – oggi all’approvazione del Consuntivo, avremmo avuto un disavanzo di circa 800mila euro). Dati contabili analitici, Piano degli indicatori e dei risultati attesi e schemi di Bilancio – prosegue Cacciola – sono stati validati dalla dirigente dell’Area economico-finanziaria, Rossella Rigano – in virtù della relazione positiva del Revisore dei conti Salvatore Gangi e della Bdap, la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, del Mef (Ministero economia e finanze).

Assestamento di Bilancio per 2,5 mln

Via libera in aula, sempre a maggioranza, anche alla delibera di assestamento di Bilancio per 2 milioni e 455mila euro “e riguardano partite di giro”, evidenzia il consigliere Cacciola. Le variazioni in assestamento ammontano a circa 450mila euro e riguardano principalmente maeggiori spese per il rilancio dell’energia elettrica, del Metano e dei prodotti di consumo (Mensa scolastica); impinguamento del capitolo per liti, rimodulazione del Fondo di garanzia debiti commerciale, finanziamento decreti aiuti per il consumo di energia elettrica e somme incremento Fondo di solidarietà per i servizi sociali.