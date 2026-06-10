Oltre 50 grammi di marijuana in casa, arrestato per spaccio un 40enne

Intervento dei carabinieri di Milazzo. L'uomo era stato fermato in una zona frequentata da tossicodipendenti

MILAZZO – Aveva in casa oltre 50 grammi di marijuana. Nei giorni scorsi, a Milazzo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 40enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione radiomobile, i quali – nel corso di un servizio di controllo del territorio – hanno fermato l’uomo mentre girovagava in una zona solitamente frequentata da tossicodipendenti. “L’atteggiamento nervoso e insofferente manifestato dall’interessato durante le fasi del controllo, ha indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche, sottoponendo l’uomo a una perquisizione personale, poi estesa anche al suo domicilio”, viene comunicato.

Nella casa del 40enne, i militari hanno infatti trovato e sequestrato oltre 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione intriso di residui di stupefacenti e vario materiale verosimilmente utilizzato per confezionare la sostanza.

Pertanto il 40enne è stato quindi arrestato, mentre la droga sequestrata sarà consegnata ai carabinieri del Ris (Reparti investigazioni scientifiche) di Messina per le analisi di laboratorio.