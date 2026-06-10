 Oltre 50 grammi di marijuana in casa, arrestato per spaccio un 40enne

Oltre 50 grammi di marijuana in casa, arrestato per spaccio un 40enne

Redazione

Oltre 50 grammi di marijuana in casa, arrestato per spaccio un 40enne

mercoledì 10 Giugno 2026 - 14:46

Intervento dei carabinieri di Milazzo. L'uomo era stato fermato in una zona frequentata da tossicodipendenti

MILAZZO – Aveva in casa oltre 50 grammi di marijuana. Nei giorni scorsi, a Milazzo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 40enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione radiomobile, i quali – nel corso di un servizio di controllo del territorio – hanno fermato l’uomo mentre girovagava in una zona solitamente frequentata da tossicodipendenti. “L’atteggiamento nervoso e insofferente manifestato dall’interessato durante le fasi del controllo, ha indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche, sottoponendo l’uomo a una perquisizione personale, poi estesa anche al suo domicilio”, viene comunicato.
Nella casa del 40enne, i militari hanno infatti trovato e sequestrato oltre 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione intriso di residui di stupefacenti e vario materiale verosimilmente utilizzato per confezionare la sostanza.
Pertanto il 40enne è stato quindi arrestato, mentre la droga sequestrata sarà consegnata ai carabinieri del Ris (Reparti investigazioni scientifiche) di Messina per le analisi di laboratorio.

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