Notte nazionale del Liceo classico al Maurolico: dalle 18 alle 24 dell'11

Nell'ambito dell'Open Day anche il liceo classico Maurolico parteciperà alla Notte nazionale del Liceo classico che si terrà domani, venerdì 11 gennaio.

Questo il programma

-dalle ore 16:00 alle ore 18:00 OPEN DAY al Liceo Classico " F. Maurolico":

La Dirigente Prof.ssa Giovanna De Francesco, i Docenti e gli alunni accoglieranno gli studenti della terza media e le loro famiglie per informarli sui corsi e le attività dell'Istituto.

-dalle ore 18:00 alle ore 24:00 Notte Nazionale del Liceo Classico: conferenze, dibattiti, testimonianze, esibizioni musicali, performance di poesia, danza e teatro animeranno la manifestazione, incentrata sul tema di grande attualità, "Vita e Donna ".

Si invita la cittadinanza a partecipare all'evento e a condividere lo spirito culturale e festoso che caratterizzerà la serata e che coinvolgerà, armonicamente, generazioni diverse.

In sintonia con i principi di educazione alla cittadinanza del Liceo Maurolico, con la tematica scelta per la Notte Nazionale del Liceo Classico e con le recenti manifestazioni delle donne per la conquista e la difesa dei propri diritti, venerdì mattina alle ore 12,00,si svolgerà la Catena umana organizzata dagli studenti e volta al coinvolgimento dei cittadini