 Mini svincoli per i cantieri del raddoppio, avviate le operazioni preliminari

Mini svincoli per i cantieri del raddoppio, avviate le operazioni preliminari

Gianluca Santisi

Mini svincoli per i cantieri del raddoppio, avviate le operazioni preliminari

giovedì 06 Agosto 2026 - 06:30

L'annuncio del sindaco di Roccalumera, Pippo Lombardo: "Questa sarà l'ultima estate con i mezzi pesanti sul nostro lungomare"

NIZZA DI SICILIA – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di bonifica delle aree che ospiteranno i mini svincoli di cantiere sull’autostrada A18, infrastrutture destinate a consentire l’accesso diretto dei mezzi impegnati nei lavori del raddoppio ferroviario della linea Giampilieri-Fiumefreddo, evitando il passaggio attraverso i centri abitati della riviera jonica.

Il primo intervento è stato avviato a Nizza, con le operazioni preliminari. “Nei prossimi giorni seguiranno la bonifica da eventuali ordigni bellici e la rimozione delle interferenze, passaggi necessari prima dell’apertura del cantiere per la realizzazione dello svincolo”, ha spiegato il deputato regionale e sindaco di Roccalumera, Pippo Lombardo.


L’avvio delle attività rappresenta un momento atteso da amministrazioni, residenti e operatori economici. Da mesi, infatti, il transito dei mezzi pesanti diretti ai cantieri ferroviari interessa i lungomari e le strade urbane della costa, alimentando proteste per i disagi alla circolazione, i rischi per la sicurezza e le ripercussioni sul turismo.

“È l’ultima estate con i mezzi pesanti sul nostro lungomare”, ha aggiunto Pippo Lombardo. Il primo cittadino di Roccalumera ha inoltre ricordato che, in base agli accordi sottoscritti due anni fa, i transiti dei mezzi saranno sospesi ad agosto per tre settimane.
Oltre allo svincolo di Nizza, sono previsti analoghi accessi temporanei anche a Sant’Alessio e nell’area Calatabiano-Taormina. Una volta completati, consentiranno di trasferire gran parte del traffico di cantiere direttamente sull’A18, alleggerendo in modo significativo la pressione sulla viabilità urbana dei comuni della fascia jonica. 

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