 L'Acr Messina presenta la stagione e Davis commenta la decisione della Lega

L’Acr Messina presenta la stagione e Davis commenta la decisione della Lega

Simone Milioti

L’Acr Messina presenta la stagione e Davis commenta la decisione della Lega

mercoledì 05 Agosto 2026 - 20:20

Al Circolo Thalatta una serata per riunire società e sponsor. Il presidente: "Fa male ripartire dall'Eccellenza"

MESSINA – La squadra è in ritiro a Cascia, la società appresa la notizia del mancato ripescaggio programma la stagione a Messina. Presentati gli organigrammi delle tre realtà Acr Messina 1900, Acr Messina Futsal e Acr Messina Women.

Justin Davis, presidente Acr Messina 1900: “Grazie di cuore per essere qui, la vostra presenza non è formalità ma un segnale che nel calcio come nella vita conta. Oggi è arrivata la conferma della categoria, saremo in Eccellenza, non è il finale che avevamo sognato e non vi dico che non fa male. Messina merita palcoscenici più grandi, la categoria non definisce chi siamo. Noi abbiamo una storia lunga, siamo una città intera che non ha mai smesso di credere. Un gruppo internazionale che ha scelto Messina e porterà giovani da tutto il mondo con la academy. L’Eccellenza non sarà la nostra casa ma il punto di partenza”.

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