Lavori al Palasport di Furci, si riaccende la speranza: in arrivo 400mila euro

FURCI SICULO – Si riaccendono le speranze per i lavori di ristrutturazione emessa in sicurezza del Palazzetto dello sport di Furci Siculo, una struttura unica nel territorio per la posizione e gli spazi, con un’ampia tribuna, più volte inaugurato e mai entrato realmente in funzione a pieno regime. La buona notizia consiste nell’approvazione del Piano plueriennale degli interventi nell’ambito del Fondo sport periferie per l’anno 2017, della presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comune di Furci Siculo risulta in posizione utile nella graduatoria nazionale per beneficiare di un contributo di 399mila e 600 euro, soldi necessari a compiere l’opera necessaria ad avviare l’impianto.

A darne notizia è stato il sindaco, Matteo Francilia, che ha seguito personalmente, negli ultimi anni, il travagliato iter burocratico. “Il Comune di Furci – spiega il primo cittadino – ha proposto l'adeguamento e la rigenerazione della palestra comunale e per questo mi sembra doveroso ringraziare anche la passata amministrazione comunale, ma voglio ringraziare soprattutto coloro che ci hanno creduto fino in fondo e con i quali ho sempre collaborato aldilà degli schieramenti politici, per il lavoro svolto a suo tempo e poi continuato dalla squadra che mi ha supportato alle amministrative dello scorso giugno e con la quale stiamo amministrando.

Solo con l'impegno e l'amore per Furci – aggiunge Francilia - si portano i risultati, negli interessi esclusivi della collettività. Si spera in una celerità nell'erogazione dei fondi per l'esecuzione dei singoli interventi da parte degli organi di controllo, per poter finalmente utilizzare un bene per troppo tempo rimasto una cattedrale nel deserto, strategico per l'intera riviera jonica”.