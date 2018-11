Rometta, inaugurato il campo sportivo polivalente. Una struttura per i giovani

Inaugurato il campo sportivo polivalente di Rometta Marea. Questa mattina la cerimonia presso il corso Francesco Saija, con il classico taglio del nastro. Hanno presenziato l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione Roberto Lagalla, il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, il questore di Messina Mario Finocchiaro, il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo Sabatino, e i rappresentanti delle autorità locali.

“Questa struttura scaturisce rappresenta gli impegni rispettati da quest’amministrazione e i sogni dei giovani che desideravano un luogo dove poter praticare gli sport in totale sicurezza e serenità –ha dichiarato l’assessore allo sport Paola Visalli- Si tratta di una delle opere più significative e attese, ad oggi infatti Rometta Marea non aveva un campo sportivo”.

L’assessore ha poi ricordato il lungo iter percorso per la realizzazione del campo sportivo, le proroghe e le variazioni di bilancio. L’opera era stata annunciata ad aprile 2016 mentre lo scorso 2 maggio i lavori erano stati consegnati alla ditta vincitrice della gara d’appalto, COCO s.r.l. di Paternò, con un ribasso del 28,2808%. La struttura è munita di due campi da calcio, una pista da corsa, di spalti, bagni e spogliatoi.

“E’ un risultato particolarmente positivo –ha dichiarato il sindaco Nicola Merlino- soprattutto se si considerano le tante opere incompiute del passato. Questa struttura sportiva, perfettamente fruibile e funzionale, si rivolge soprattutto ai nostri ragazzi, quelli che studiano nella scuola antistante il campetto ma anche a tutti i giovani del nostro territorio. Quando ci siamo insediati avevamo i nostri obiettivi –ha aggiunto- ma abbiamo constatato la presenza di numerose opere già finanziate in procinto di essere revocate. Per questo motivo abbiamo rivisto le nostre priorità per far si che non si perdessero le somme pubbliche destinate alla realizzazione di opere pubbliche fruibili dalla cittadinanza”.

Il campo sportivo, su impulso della commissione toponomastica romettese, è stato intitolato alla campionessa mondiale ed europea indoor Annarita Sidoti venuta a mancare nel maggio del 2015. Nata a Gioiosa Marea il 25 luglio 1969, fece parte della nazionale italiana di atletica leggera e vince la medaglia d’oro nei 10000 m di marcia ai mondiali di Atene del 1997. Suo unico allenatore fu Salvatore Coletta che per l’occasione ha presenziato all’inaugurazione del campo sportivo di Rometta Marea. Annarita Sidoti viene ricordata, inoltre, anche per il suo ruolo di attrice nel film “Le complici” della regista Emanuela Piovano.

A conclusione della giornata inaugurativa si è svolto il concerto dell’orchestra dell’istituto comprensivo, a cui sono seguite le esibizioni sportive degli studenti delle scuole di Rometta.

Salvatore Di Trapani