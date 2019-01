Sinergia Chiesa-Comune, a Savoca lavori per 900mila euro in due parrocchie

SAVOCA - Fattiva collaborazione tra Comune di Savoca e parrocchia per recuperare risorse e attivare interventi di riqualificazione degli immobili parrocchiali. L’iter progettuale è stato portato avanti dall’Amministrazione savocese su delega dei sacerdoti padre Agostino Giacalone, titolare della parrocchia “Santa Maria Assunta” del centro e da padre Francesco Broccio, titolare della parrocchia “Santi Rosalia e San Francesco di Paola” nelle frazioni di Rina, Contura e San Francesco di Paola.

Due i progetti esecutivi che sono stati inoltrati rispettivamente agli assessorati regionali alle Infrastrutture e al Lavoro per un ammontare complessivo di oltre 900mila euro. Il progetto che prevede la riqualificazione degli ex locali canonica, e per il quale l’ente si è avvalso della collaborazione dell’architetto Stracuzzi, responsabile dell’Area tecnica del Comune di Forza d’Agrò e del supporto al rup (responsabile unico del procedimento), l'architetto Ketty Tamà, è stato già ammesso a finanziamento e a seguito dell’avvenuto deposito all’assessorato regionale alle Infrastrutture degli elaborati esecutivi, attende adesso il definitivo via libera per l’avvio della procedura di gara. L’importo dei lavori previsti ammonta a 799mila e 765 euro e si prefigge di trasformare l’attuale immobile in alloggio per anziani destinato alla vita di comunità nel rigoroso rispetto del contesto architettonico del medievale centro storico, grazie a scelte progettuali mirate alla sostenibilità ambnientale, oltre che al miglioramento sismico della struttura.

Il progetto è stato esitato favorevolmente dall’ufficio del Genio civile e dalla Soprintendenza alle Belle arti di Messina. Diverso il percorso per gli interventi di manutenzione alle chiese di San Francesco di Paola e San Nicola, per le quali il sindaco, Nino Bartolotta e don Francesco Broccio hanno preferito seguire la strada dei cantieri di lavoro con l’obiettivo di mettere in sicurezza le strutture, offrendo al contempo una opportunità di lavoro, sebbene temporanea, per i disoccupati del territorio. La responsabilità del procedimento e la progettazione del cantiere, a seguito dell’accordo temporaneo di collaborazione tra il Comune di Roccafiorita e il Comune di Savoca, sono stati affidati al geometra Luciano Saglimbeni, responsabile dell’area tecnica del Comune di Roccafiorita. Gli interventi previsti, per un importo complessivo di 122.335 euro, riguardano la revisione del manto di tegole dei tetti nelle due chiese con sostituzione di parti di legname e arcarecci deteriorati. Nella chiesa di San Nicola della frazione Contura sarà rifatta pure la pavimentazione del terrazzo della sacrestia e nella chiesa di San Francesco di Paola, della omonima frazione, il rifacimento del piazzale esterno. Il cantiere prevede l’impiego didieci disoccupati e un operaio qualificato per una durata di quattro mesi.