Oppido Mamertina. Prosegue la protesta all'Ospedale, Versace al presidio - Tempostretto

Tra le ipotesi tavolo la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto per affrontare la problematica e chiedere una soluzione di buon senso

OPPIDO MAMERTINA – “Continua il presidio della comunità di Oppido Mamertina per il proprio ospedale. Un’iniziativa che non è solo una protesta, ma che vuole essere una spinta costruttiva nei confronti delle autorità affinchè siano individuate le soluzioni ottimali, anche attraverso un dialogo proficuo con la Regione Calabria, perché sia mantenuto un presidio ospedaliero fondamentale per questo territorio. Qui non è una questione di campanilismo o di vittimismo, ma una giusta e corretta rivendicazione perché sia effettivamente garantito il diritto alla salute per la cittadinanza dei Comuni di quest’area”. Così il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace ha dichiarato a margine della visita odierna presso il presidio all’ospedale di Oppido Mamertina.

“Come è ormai noto a tutti – ha aggiunto Versace – la struttura sanitaria di Oppido Mamertina rientra nel novero dei cosiddetti ospedali di montagna, un presidio ospedaliero che serve una comunità di circa 20 mila persone. L’auspicio quindi è che si possa trovare una sinergia con il presidente Occhiuto affinchè questa struttura possa continuare a vivere. Dalla politica serve una risposta concreta ed opportuna”.

“E’ chiaro – ha concluso il rappresentante di Palazzo Alvaro – che questo è solo uno dei tanti problemi che riguardano la sanità sul nostro territorio. Questa mattina ho avuto un ulteriore confronto con il sindaco di Oppido, credo che sia giunto il momento di convocare un consiglio comunale aperto affinchè le questioni aperte siano affrontate e sviscerate completamente, anche in un confronto pubblico che chiede alla politica di assumere degli impegni precisi”.