Ordine al merito della Repubblica, la prefetta premia le eccellenze messinesi - I NOMI - Tempostretto

La consegna delle onorificenze oggi pomeriggio in prefettura

MESSINA – Consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana oggi pomeriggio in prefettura. Nel Salone di rappresentanza del Palazzo del governo, la prefetta, Cosima Di Stani, le ha consegnate. Le onoreficenze sono state conferite con decreto del presidente della Repubblica, del 2 giugno 2023, ai residenti della provincia di Messina che si sono “distinti per impegno civile, dedizione al lavoro e senso del dovere”.

È stata conferita l’onorificenza di Ufficiale al Luogotenente C.S. Antonino Scibilia dell’Arma dei Carabinieri e le onorificenze di Cavalieri a Luigi Andò, giornalista a riposo, al luogotenente carica speciale Giovanni Barresi dell’Arma dei carabinieri, al capitano di fregata Antonio Davì e al primo maresciallo Giuseppe Mario Mento della Marina militare, al luogotenente Massimo La Fauci della Capitaneria di porto di Messina, all’architetta Grazia Maria Marullo, dirigente del Comune di Messina in comando presso la struttura del commissario per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina, e a Maurizio Mollura, funzionario in servizio presso la Prefettura di Messina.