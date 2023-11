"OrientaScuola 2023", torna il campus per le terze medie dell'Ic di Alì Terme - Tempostretto

Il 16 novembre, nella galleria comunale di Nizza, l'appuntamento per orientare gli studenti nella scelta della scuola superiore

NIZZA DI SICILIA – È giunto alla terza edizione il campus “OrientaScuola”, appuntamento annuale e molto atteso per gli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Stefano D’Arrigo” di Alì Terme, diretto da Maria Elena Carbone. Si tratta di un momento formativo e informativo rivolto ai ragazzi di terza media, che si apprestano a scegliere la scuola superiore. In questa decisione saranno coadiuvati dai docenti e sostenuti dalle famiglie, a cui, quest’anno per la prima volta, l’evento è rivolto. Gli studenti avranno di fronte docenti e studenti di licei, istituti tecnici e professionali e di alcuni enti di formazione presenti nel territorio, che illustreranno le loro attività e la loro offerta formativa. La manifestazione si svolgerà giovedì 16 novembre, dalle 15 alle 19, nei locali della Galleria Comunale “Corrado Cagli” messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Nizza di Sicilia. Parteciperanno i licei “Caminiti-Trimarchi”, “E. Ainis” e “R. Guttuso”, gli istituti tecnici “Verona-Trento”, “Caio Duilio”, “E. Fermi”, “S. Pugliatti”, “P. Cuppari”, gli istituti professionali “P. Cuppari”, “S. Pugliatti”, “Verona-Trento” e “Caminiti-Trimarchi”, gli enti di istruzione e formazione professionale “Cirs” ed “Eris”.