Orlandina Basket comunica la conclusione del rapporto col capitano Palermo

Un matrimonio durato tre anni che adesso è giunto al termine, la comunicazione della società che saluta il suo playmaker

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina Basket comunica la conclusione del rapporto sportivo con Matteo Palermo, al termine di un percorso straordinario che ha legato il play ai colori biancazzurri per tre indimenticabili stagioni.

Arrivato a Capo d’Orlando con entusiasmo e grande voglia di contribuire alla crescita del progetto, Matteo si è rapidamente affermato come uno dei punti di riferimento dell’Orlandina Basket, dentro e fuori dal campo. Con la sua leadership, il suo carisma e la sua professionalità, ha saputo conquistare il rispetto dei compagni, dello staff e l’affetto di un’intera tifoseria, diventando nel tempo un vero e proprio orlandino d’adozione.

Capitano di tante battaglie sportive, protagonista di importanti vittorie e di momenti che resteranno nella memoria dei tifosi biancazzurri, Matteo ha rappresentato al meglio i valori dell’Orlandina Basket, contribuendo in maniera significativa al percorso di crescita della società nelle ultime stagioni.

Il ringraziamento e gli auguri dell’Orlandina

“A Matteo va il più sincero ringraziamento da parte della società, della dirigenza, dello staff tecnico, dei compagni di squadra e di tutto il popolo biancazzurro per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati giorno dopo giorno” scrive ancora la società.

“L’Orlandina Basket – si legge in conclusione – augura a Matteo Palermo le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera, con la certezza che il legame costruito in questi anni resterà forte e speciale. Perché alcune storie non finiscono mai davvero: semplicemente prendono strade diverse, in attesa che possano nuovamente incrociarsi”.