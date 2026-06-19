 Orlandina Basket comunica la conclusione del rapporto col capitano Palermo

Orlandina Basket comunica la conclusione del rapporto col capitano Palermo

Simone Milioti

Orlandina Basket comunica la conclusione del rapporto col capitano Palermo

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venerdì 19 Giugno 2026 - 11:15

Un matrimonio durato tre anni che adesso è giunto al termine, la comunicazione della società che saluta il suo playmaker

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina Basket comunica la conclusione del rapporto sportivo con Matteo Palermo, al termine di un percorso straordinario che ha legato il play ai colori biancazzurri per tre indimenticabili stagioni.

Arrivato a Capo d’Orlando con entusiasmo e grande voglia di contribuire alla crescita del progetto, Matteo si è rapidamente affermato come uno dei punti di riferimento dell’Orlandina Basket, dentro e fuori dal campo. Con la sua leadership, il suo carisma e la sua professionalità, ha saputo conquistare il rispetto dei compagni, dello staff e l’affetto di un’intera tifoseria, diventando nel tempo un vero e proprio orlandino d’adozione.

Capitano di tante battaglie sportive, protagonista di importanti vittorie e di momenti che resteranno nella memoria dei tifosi biancazzurri, Matteo ha rappresentato al meglio i valori dell’Orlandina Basket, contribuendo in maniera significativa al percorso di crescita della società nelle ultime stagioni.

Il ringraziamento e gli auguri dell’Orlandina

“A Matteo va il più sincero ringraziamento da parte della società, della dirigenza, dello staff tecnico, dei compagni di squadra e di tutto il popolo biancazzurro per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati giorno dopo giorno” scrive ancora la società.

“L’Orlandina Basket – si legge in conclusione – augura a Matteo Palermo le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera, con la certezza che il legame costruito in questi anni resterà forte e speciale. Perché alcune storie non finiscono mai davvero: semplicemente prendono strade diverse, in attesa che possano nuovamente incrociarsi”.

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