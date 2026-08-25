 Orlandina via al raduno, il gruppo ospite a Galati Mamertino

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Simone Milioti

Orlandina via al raduno, il gruppo ospite a Galati Mamertino

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martedì 25 Agosto 2026 - 09:35

Raduno e primi allenamenti dell'Orlandina tra il borgo nebroideo e la Infodrive Arena

CAPO D’ORLANDO – Tra presentazioni, test e primi allenamenti è ufficialmente iniziata la nuova stagione dell’Orlandina Basket. Da qualche giorno giocatori, staff tecnico e dirigenza si sono ritrovati per dare il via al nuovo anno sportivo. Un appuntamento dedicato alle presentazioni, a conoscere i nuovi arrivati ed a ritrovare le vecchie conoscenze.

Successivamente i giocatori hanno effettuato i test fisici, fondamentali per permettere allo staff di conoscere le condizioni di partenza di ogni giocatore e impostare al meglio il lavoro delle prossime settimane. Poi l’inizio degli allenamenti, programmati sia al mattino che al pomeriggio.

Per i primi giorni di preparazione, il gruppo sarà ospite a Galati Mamertino, dove verranno svolte le prime sedute mattutine. Nel pomeriggio, invece, la squadra si trasferirà alla Infodrive Arena, che tornerà ad essere il cuore della preparazione biancazzurra. Saranno giorni intensi, dedicati alla costruzione della condizione fisica, all’inserimento dei nuovi giocatori e alla definizione dei primi meccanismi di squadra. Un lavoro che permetterà allo staff tecnico di iniziare a dare forma alla nuova Orlandina, dentro e fuori dal campo.

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