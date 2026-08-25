“Il parcheggio d’interscambio di via Catania va eliminato, viabilità strozzata”

Il consigliere Cacciotto propone all'amministrazione, una volta completati i lavori al Vascone, di riaprire al traffico delle auto la strada

MESSINA – “Eliminate il parcheggio di interscambio di via Catania, non appena il ripristino del

mercato Vascone sarà completato, e riaprite al traffico veicolare la strada”. Il consigliere della III Circoscrizione, ed ex presidente, Alessandro Cacciotto scrive al sindaco Basile e all’assessore alla Viabilità e Mobilità Caminiti per fare questa proposta.

In sostanza, il consigliere propone che il parcheggio di interscambio che ospita gli operatori del mercaro “venga convertito nuovamente in corsia di marcia (con i parcheggi che già esistevano). E che venga incentivato, mediante sottoscrizioni di abbonamenti a tariffe vantaggiose o altre promozioni, il parcheggio (da sempre poco frequentato) di Zaera Sud”.

“Viabilità da rivedere in via Catania e a Provinciale”

Scrive l’esponente di Fratelli d’Italia: “Il 24 aprile 2024 veniva inaugurato il parcheggio di interscambio di via Catania, di fronte al cimitero monumentale, con la conseguenza che le corsie di marcia nord – sud passavano da due ad una. Un’area aperta al pubblico per un totale di 92 posti auto tra i quali 4 per utenti diversamente abili e 12 postazioni di ricarica per le macchine elettriche. Da marzo del 2025 l’area “ospita” temporaneamente gli operatori del mercato Vascone che nei prossimi mesi, al netto di ulteriori differimenti di fine lavoro, dovrebbero fare ritorno nell’area mercatale ristrutturata e lasciare l’attuale parcheggio di interscambio in cui sono collocati. Ritengo, come si è potuto sperimentare in quasi un anno

di esistenza (prima che cioè diventasse sede provvisoria dei commercianti), che il parcheggio di interscambio di via Catania ha creato una “strozzatura” a una viabilità particolarmente intensa nella zona in questione”.

Aggiunge Cacciotto: “In particolare, non essendo, sempre ad avviso del sottoscritto un vero parcheggio di interscambio proprio perché non scambia nulla, finisce per ingolfare ancora di più il traffico veicolare.

Una zona, quella di via Catania, attraversata in maniera massiccia da tantissime autovetture per la presenza di esercizi commerciali, scuole, cimitero, mercato, la popolosa Provinciale, senza dimenticare il vicino Policlinico universitario di Messina e il “possibile” nuovo studentato privato di via Brescia. Insomma, ridurre la via Catania a una sola corsia, creando un “effetto imbuto” che inevitabilmente si crea

nelle ore soprattutto di punta, è un aspetto che deve portare ad una riflessione dell’amministrazione

comunale, senza trascurare la necessità di garantire un percorso quanto più agevole possibile ai mezzi di

soccorso che devono recarsi al presidio ospedaliero universitario”.

