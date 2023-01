Ortopedico, Rinciari nuovo direttore. Nel 2022 duecento protesi con il robot "Rosa" - Tempostretto

Rinciari ha operato per 14 anni in Spagna, prima di tornare a Messina. All'Ortopedico, nel 2022, oltre 4.200 interventi chirurgici

E’ stato nominato il nuovo direttore dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia: sarà l’ortopedico messinese Emanuele Rinciari a guidare la clinica.

“Puntiamo su tecnologia avanzate – spiega Rinciari -. Nel 2022 sono stati eseguiti oltre 4.200 interventi chirurgici nelle diverse branche accreditate (ortopedia, chirurgia generale, urologia, vascolare e oculistica, reumatologia, cardiologia e riabilitazione ortopedica e cardiorespiratoria) di cui 800 protesi e 200 di questi impianti al ginocchio operati grazie ad un sofisticato robot denominato <Rosa>, che rappresenta un’evoluzione della cosiddetta navigazione e consente una maggiore precisione sulla posa in asse della protesi rispetto alla gamba e nelle tensione dei legamenti con misure e spazi in tempo reale e una visione tridimensionale, dunque numerosi vantaggi per il paziente”.

Rinciari, classe 1963, si è laureato a Messina e ha vissuto per quattordici anni a Barcelona, in Spagna, dove ha affinato tecniche di chirurgia ortopedica per poi rientrare in Sicilia; ha all’attivo oltre 6mila interventi, solo sul ginocchio.