Ospedale di Lipari. Sala operatoria solo per emergenze, Alagna: “È temporaneo”

La sala operatoria dell’ospedale di Lipari disponibile solo per le emergenze. Sulla vicenda intervengono il deputato De Luca e il commissario Alagna

LIPARI – La sala operatoria dell’ospedale di Lipari sarà disponibile solo per le emergenze. Una decisione che ha già scatenato alcune polemiche, con interventi dal mondo della politica. In particolare il deputato cinque stelle Antonio De Luca si è già espresso, definendo la decisione come “inaccettabile”.

«È inammissibile –ha dichiarato De Luca- che la sala operatoria dell’ ospedale di Lipari funzioni solo per le emergenze e non per gli interventi ordinari, per i quali sarà quindi necessario doversi spostare a Messina o a Milazzo».

Sulla questione, nelle ultime ore, è intervenuto il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna che ha già chiarito che si tratta di una situazione temporanea.

«La necessaria sostituzione di un letto operatorio nella seconda sala chirurgica dell’ospedale di Lipari –ha dichiarato Alagna- ha costretto temporaneamente alla sospensione degli interventi di elezione. Nei prossimi giorni sarà sostituito il letto operatorio e sarà ripresa la normale funzionalità delle due sale operatorie, sia in elezione che in urgenza».

Alagna ha quindi concluso, precisando: «Non si tratta di carenza di anestesisti che sono presenti in numero sufficiente per garantire sia le prestazioni di urgenza che programmate».