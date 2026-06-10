Ospedale di Milazzo. “Blocco contemporaneo di tutti gli ascensori, pazienti trasportati in barella nelle scale”

Il deputato Matteo Sciotto presenta un'interrogazione al governo regionale

MILAZZO – “Quanto accaduto all’Ospedale ‘Giuseppe Fogliani’ di Milazzo impone un immediato chiarimento da parte del governo regionale e dell’assessorato alla Salute. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo di accertare i fatti e di verificare eventuali responsabilità.” Lo dichiara il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, intervenendo sulla vicenda che avrebbe visto il contemporaneo blocco di tutti gli ascensori del presidio ospedaliero mamertino, con pesanti ripercussioni sull’attività assistenziale.

”Le notizie emerse nelle scorse ore destano forte preoccupazione. Se confermate, ci troveremmo di fronte a una situazione inaccettabile per una struttura sanitaria che deve garantire in ogni momento efficienza, sicurezza e tempestività negli interventi. Ancora più grave è il fatto che un paziente in condizioni critiche avrebbe dovuto essere trasferito in rianimazione attraverso le scale, con il personale sanitario costretto a operare in condizioni di emergenza e con inevitabili difficoltà operative”.

“La Regione accerti se il piano d’emergenza è in grado di garantire la continuità assistenziale”

Sciotto sottolinea come la questione non possa essere ricondotta esclusivamente a un problema tecnico. “Il punto centrale non è soltanto il guasto degli impianti elevatori. Occorre comprendere se esistano protocolli adeguati per affrontare situazioni di questo tipo e se il piano di emergenza dell’ospedale sia realmente in grado di garantire la continuità assistenziale e la sicurezza dei pazienti. In un presidio ospedaliero non può accadere che il blocco degli ascensori finisca per compromettere o rallentare il trasferimento dei pazienti critici e il regolare svolgimento delle attività sanitarie”.

Nell’interrogazione il parlamentare di Sud Chiama Nord chiede alla Regione di accertare l’effettivo svolgimento dei fatti, verificare l’adeguatezza delle procedure di emergenza adottate dalla struttura, individuare eventuali responsabilità organizzative e manutentive e adottare tutte le misure necessarie affinché episodi analoghi non abbiano più a verificarsi. “La sanità pubblica merita attenzione costante e risposte immediate. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa sia accaduto e di avere la certezza che la sicurezza dei pazienti venga tutelata in ogni circostanza”, conclude Sciotto.