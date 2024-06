Ospedale di Taormina, “grave carenza di personale ostetrico: in servizio solo 4 su 10”

La denuncia del sindacato Nursind

TAORMINA – “Gravissima carenza di personale ostetrico all’ospedale di Taormina”. Lo denuncia il sindacato Nursind che ricorda i rischi per l’assistenza alle pazienti legati allo stress e ai turni prolungati. Secondo il sindacato, esiste inoltre una concreta difficoltà nell’organizzazione dei turni in quanto l’organico reale è di solo 4 ostetriche, di cui una trasferita temporaneamente per 15 giorni e una esonerata dal lavoro notturno. Quattro a fronte di dieci unità assegnate, perché le altre ostetriche sono in maternità, in allattamento, o in situazioni di infortunio e malattia.

“Le ostetriche che garantiscono il servizio – spiegano Ivan Alonge, segretario provinciale, e Vincenzo Crimi, segretario aziendale – devono gestire turni h24, urgenze, interventi programmati e la loro presenza in sala parto. Spesso, infatti, il personale viene richiamato in servizio dal giorno di riposo o dalle ferie, e si trova a dover fare doppi turni più di 12 ore consecutive per colmare i vuoti in organico. Inoltre, oltre al mancato riposo psico-fisico, vengono compromesse le esigenze del personale che non può organizzarsi la propria vita privata, essendo anche minacciata la concessione delle ferie estive. Tutto ciò aumenta – concludono i due rappresentanti sindacali – il rischio clinico esponendo l’utenza e gli stessi operatori sanitari in servizio a importanti rischi dovuti alla difficoltà nel fornire un’assistenza adeguata”.