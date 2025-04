Ospedale Papardo. Donazione del cordone ombelicale, così nasce una possibilità di cura

Non comporta alcun rischio né per le mamme né per i neonati

L’ospedale Papardo si sofferma sull’importanza di donare il sangue del cordone ombelicale poiché in esso sono contenute cellule staminali in grado di curare malattie del sangue e del sistema immunitario.

L’Unità di Medicina Trasfusionale, diretta dalla dottoressa Claudia Rizzo, si fa promotrice della campagna di sensibilizzazione alla donazione “Buon Sangue non Mente” rivolta alla giovani coppie donatrici.

Le attività di informazione vengono fatte in condivisione con l’Unità di Ginecologia ed Ostetricia, diretta dal dottor Sebastiano Caudullo, attraverso una sessione dedicata alla donazione del sangue cordonale durante i corsi pre-parto, dove vengono affrontate le seguenti tematiche: importanza e valore etico della donazione di sangue da cordone ombelicale – criteri di esclusione alla donazione previsti dalla normativa – partecipazione al progetto di conservazione del sangue cordonale alla Banca del sangue cordonale di Sciacca – Importanza dello studio immunoematologico della madre durante la gravidanza finalizzato alla prevenzione della Malattia emolitica del neonato – Presentazione della campagna di sensibilizzazione alla donazione “Buon sangue non Mente – La mamma dona / il papà dona” finalizzata all’avvio del percorso di donazione da parte dei padri.

Per chi decide di aderire le fasi successive saranno: la raccolta del consenso informato e compilazione del questionario, raccolta del sangue cordonale e dei campioni biologici a seguito del parto e conservazione del prodotto raccolto nella Banca del Sangue Cordonale di Sciacca.

L’Unità di Medicina Trasfusionale, oltre agli incontri durante i corsi pre-parto, possibili grazie all’indispensabile supporto degli operatori dei reparti di ostetricia, realizza degli opuscoli esplicativi dove si evince che la donazione non comporta alcun rischio né per le mamme né per i neonati. Affinché le future mamme abbiano le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole sapendo che con il loro gesto gratuito e generoso offrono una possibilità di cura ad altre persone.