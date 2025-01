Ospedale Piemonte, nasce il primo guardaroba sociale aziendale

Sarà possibile donare vestiario e prodotti di prima necessità per l’igiene e la cura della persona, nuovi o usati ma in ottime condizioni, da destinare ai degenti in difficolta

MESSINA – È stato attivato al Padiglione 3 dell’Ospedale Piemonte dell’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina il primo “guardaroba sociale aziendale”. L’iniziativa permette di donare vestiario per uomini e donne e prodotti di prima necessità per l’igiene e la cura della persona, nuovi oppure usati ma in ottime condizioni e debitamente igienizzati, da destinare ai degenti che si trovino in condizione anche momentanea di necessità.

Il progetto solidale è stato avviato dall’attuale direzione strategica dell’Irccs composta dal direttore Generale Maurizio Lanza, dal direttore amministrativo Maria Felicita Crupi, dal direttore sanitario Marcello Nucifora e da direttore scientifico Angelo Quartarone. Le donazioni, finalizzate a far fronte ai bisogni primari dei pazienti ricoverati in condizione anche temporanea di svantaggio, possono essere effettuate nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, sia da privati cittadini che dalle associazioni attive sul territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenti sociali mail.assistente.sociale@irccsme.it, tel. 09060128416/8307; accettazione tel. 09060128382; guardaroba tel. 09060128356.